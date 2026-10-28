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Las impactantes imágenes del accidente de tren en Toledo
Euskaraz irakurri: Irudi gogorrak Toledoko tren istripuan
Decenas de personas fallecidas al colisionar dos trenes que viajaban entre Madrid y Sevilla.
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