ACCIDENTE FERROVIARIO
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Las impactantes imágenes del accidente de tren en Toledo

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Irudi gogorrak Toledoko tren istripuan

EITB

Última actualización

Decenas de personas fallecidas al colisionar dos trenes que viajaban entre Madrid y Sevilla. 

¿Qué sabemos de la colisión entre dos trenes ocurrida en Toledo?
Renfe Accidentes de Trenes España Sociedad

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