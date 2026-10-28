¿Qué sabemos de la colisión entre dos trenes ocurrida en Toledo?

¿Cómo ha ocurrido la colisión?

Entre las posibles causas de la tragedia se contempla el error humano. Según las primeras informaciones procedentes del centro de control de Atocha, se habría producido un fallo en el sistema de seguridad LZB, lo que ha obligado a detener la circulación en toda la línea.

Ante esta situación, se ha activado el sistema alternativo de respaldo, conocido como bloqueo de señalización lateral (BSL), que ha permitido reanudar la marcha de los trenes. Sin embargo, el Iryo no ha logrado ponerse en movimiento por motivos que todavía se desconocen.

A pesar de ello, el operador del centro de control ha autorizado al AVE de Renfe a continuar su recorrido, aunque la señal roja indicaba que debía detenerse. Esta señal impide que dos trenes circulen por el mismo cantón, es decir, por el mismo tramo de vía al mismo tiempo. Según esta versión de los hechos, el incumplimiento de esta restricción habría provocado la colisión entre ambos trenes.

¿Dónde pueden solicitar información las familias afectadas?

Las familias afectadas pueden solicitar información en los siguientes teléfonos de Renfe (900 10 10 20) e Iryo (900 001 403). También pueden informarse a través del teléfono del servicio de emergencias de Castilla La Mancha, que es 900 122 112.



¿Hay puntos de atención para familiares?

Sí. Adif ha situado tres puntos de atención a las personas afectadas por el accidente de tren. Estos puntos de atención estarán situados en las estaciones de Atocha, en Madrid; en Santa Justa, Sevilla; y en Julio Anguita, Córdoba.

Además, tanto Renfe como la Consejería andaluza de Presidencia, Sanidad y Emergencias y el Colegio de la Psicología de Madrid han movilizado recursos sanitarios en las estaciones de tren para atender a los familiares de las víctimas.

¿Ha afectado a la circulación?

Sí, la circulación entre Madrid y Sevilla ha quedado suspendida “hasta nuevo aviso”, según ha confirmado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Renfe ha habilitado puntos de atención para la devolución o el cambio de billetes, aunque recuerda que estas se pueden hacer también online para no colapsar las instalaciones.