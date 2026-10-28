Este verano ha sido el que menos muertes en carretera ha registrado en los últimos cuatro años en Hego Euskal Herria. Murieron 13 personas, según los datos del Informe del Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) Seguimiento Verano 2026, presentado por su presidente, Eduardo Martínez. Cuatro personas murieron en Navarra y tres en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Estos datos suponen diez fallecimientos menos que en 2025: un 40 % menos en la CAV (hubo 15) y un 50 % menos en Navarra (fueron 8).

En cuanto al tipo de fallecidos, las personas consideradas "vulnerables" en carretera han supuesto más de la mitad de las nueve muertes de la CAV: cuatro motoristas y dos ciclistas. En Navarra, por el contrario, tan solo uno de sus cuatro fallecidos, responde a esta tipología: un ciclista.

Durante su comparecencia, Martínez se ha felicitado por esta bajada a pesar de que este verano se han producido más desplazamientos de largo recorrido que en años anteriores.

El informe también pone de manifiesto que las "carreteras convencionales" urbanas e interurbanas siguen siendo las que más víctimas mortales se cobran ya que, "a diferencia de las autopistas y autovías, son más estrechas, tienen intersecciones a nivel y en la mayoría de los casos no tienen separación física entre los dos sentidos de circulación".

El documento señala además que las salidas de vías han sido la causa que ha originado el mayor número de fallecidos en siniestros mortales, seguidos por la colisión frontal y la colisión frontolateral.

El presidente del RACVN ha hecho un llamamiento a las instituciones a invertir en la seguridad de las carreteas, ya que muchas de ellas se encuentran en "mal o muy mal estado", y se ha referido también a la antigüedad del parque móvil (en torno a 15 años de media).