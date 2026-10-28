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Sanchez: "Amaieraraino iritsiko gara; arduragabekeriaz jokatu bada, jakin egingo da"
Espainiako presidenteak ezbeharra gertatu den lekutik egin ditu adierazpen horiek. Bertan, Gobernuak hiru dolu egun deituko dituela iragartzeaz gain, adierazi du "Espainian onartezina" dela urte berean bi tren istripu izatea, Adamuzen (Kordoba) urtarrilean gertatutakoa gogoan.
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