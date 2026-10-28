TREN ISTRIPUA

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Sanchez: "Amaieraraino iritsiko gara; arduragabekeriaz jokatu bada, jakin egingo da"

Iragarkia
18:00 - 20:00

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako presidenteak ezbeharra gertatu den lekutik egin ditu adierazpen horiek. Bertan, Gobernuak hiru dolu egun deituko dituela iragartzeaz gain, adierazi du "Espainian onartezina" dela urte berean bi tren istripu izatea, Adamuzen (Kordoba) urtarrilean gertatutakoa gogoan.

Espainiako gobernua Pedro Sanchez Trenen Istripuak Gizartea

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