ACCIDENTE FERROVIARIO
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Sánchez: "Vamos a llegar hasta el final; si ha habido negligencias se sabrá"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sanchez: "Amaieraraino iritsiko gara; arduragabekeriarik egon bada, jakingo da"

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente español ha hecho estas declaraciones desde lugar del siniestro, donde además de anunciar que el Gobierno va a decretar tres días de luto oficial, ha afirmado que "no es asumible para un país como España" sufrir dos accidentes de alta velocidad en un mismo año, en referencia al de Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado mes de enero.

Gobierno de España Pedro Sánchez Accidentes de Trenes Sociedad

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