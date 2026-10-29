Atochako kontrol zentroak AVEko makinistari: "Berrabiatu martxa normalean"
Bitartean, Iryo 6076ko makinistak kontrol zentroari jakinarazi zion ez atzera ez aurrera geratu zela LZB sistema erori zelako.
Adifek Atochan duen kontrol zentroko langile batek eskatu zion AVE 20280 treneko makinistari "martxari berriz ekiteko, BSLren (aldeetako seinaleen blokeoa) babesean, martxa normalarekin", Urdan (Toledo) geldirik zegoen Iryo 6087 trena jo baino minutu batzuk lehenago, EFE agentziak eskuratu dituen audioen arabera.
Grabazio horietan, kontrol zentroko langileak LZB segurtasun sistema deskonektatzeko eta minutu batzuk lehenago eroritako sistema berriro konektatzeko eskatu zion AVEko makinistari, 08:36an. Ondoren, zirkulazioari "martxa normalarekin" berriro ekiteko eskatu zion makinistari, eta hark, bitartean, jasotako aginduak errepikatu zituen informazioa jaso zuela baieztatzeko.
Bestalde, beste grabazio batean (ez da bereizten zer ordutan gertatzen den), Iryo 6076 treneko makinistak Adifeko kontrol zentroko langileari jakinarazten dio LZB sistema erori ondoren ez ziola uzten "sistema berrabiarazten", eta horregatik zegoela "oraindik geldirik" Urdako (Toledo) "sarrera seinalean".
Kontrol zentroko langileak erantzuten dio "ahal duenean" ekiteko, eta "arazoak" bazituen berriro deitzeko. Eskegi ondoren, 6076 tren hori arazoak izaten ari dela azaltzen die beste lankide batzuei, egoerari buruz eztabaidatzen ari diren bitartean: "Urdan dugu arazoa", azaltzen du batek.
Beste audio batean, makinistak Atochara deitzen du "BSL sisteman transmisio galera" izan duelako, eta zehazten du "Urda sarrerako zentralean geldirik" dagoela. Kontrol-zentroko langileak galdetu dio:"Geldirik, ezta?". "Hori da", erantzuten du.
Ondoren, seinalea itxi eta doitzeko baimenik ez diotela jakinarazten diote. Gainera, makinistari "LZB sistema deskonektatzeko eta berriro konektatzeko" eskatzen diote, eta, ondoren, "BSLren babesean, martxa normalarekin" berriz abiatzeko.
Renferen eta Iryoren abiadura handiko trenek Urdan izandako istripuaren ondorioz 68 pertsona hil dira gutxienez, eta hainbat dira zaurituak.
TREN ISTRIPUA
Zer dakigu Toledon gertatu den tren istripuari buruz?
Gutxienez 68 pertsona hil eta dozenaka bidaiari larri zauritu dira, Urdan (Toledo) gaur izandako tren istripuan. Ezbeharra abiadura handiko bi trenen artean gertatu da, oraindik ikertzen ari diren arrazoiak tarteko.