ISTILUAK

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Astelehenean Bilbon izandako istiluek 65.000 euroko kalteak utzi dizkiote Udalari

Eragina 55.000 eurokoa izan da altzari publikoetan, eta horri Udaltzaingoaren moto bat gehitu behar zaio. Bestelako garbiketa- eta babes-zerbitzuen kostuak ez daude kantitate horietan sartuta.

Artxiboko irudia. Hainbat kotxe eta zaborrontzi erre dituzte Bilbon. Argazkia: Europa Press

Ibilgailuak eta altzari publikoak sutan, Bilboko istiluetan. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Vito Quiles xaxatzaile ultraren ekitaldiaren aurkako protesten testuinguruan izandako istiluek 65.000 euroko kalteak utzi dizkiote Bilboko Udalari. Istiluetan 17 pertsona atxilotu zituzten.

Juan Mari Aburto alkateak atzo "faxista" deitu zien arduradunei, eta 55.000 eurotan zenbatu zituen kaputxadunek Udalari eragindako kalteak. Kaltetutako hiri-altzarien elementuen artean, kiskalitako 38 edukiontzi eta 9.600 euroko balioa duen Udaltzaingoaren moto bat nabarmentzen dira.

Udalak zehaztu duenaren arabera, balantze horri garbiketa-, suhiltzaile- eta polizia-zerbitzuen gastuak gehitu behar zaizkio, baita ibilgailu partikularrei eragindako kalteak ere. 

Bilboko Udaleko alderdi politikoek, EH Bilduk izan ezik, adierazpen bat adostu dute atzoko istilu larriak gaitzesteko
Delituak Politika Bilbo Juan Maria Aburto Bilboko Udala Gizartea

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