Los disturbios del lunes en Bilbao dejan daños por valor de 65.000 euros al erario público

Los altercados generados en el contexto de las protestas contra el acto del agitador Vito Quiles dejan un saldo negativo de 65.000 euros al consistorio bilbaíno en una jornada que se saldó con 17 personas detenidas.

El alcalde Juan Mari Aburto, que llamó "fascistas" a sus responsables, cuantificó ayer en 55.000 euros los daños realizados por personas encapuchadas a las arcas municipales. Entre los numerosos elementos de mobiliario urbano dañados, destacan 38 contenedores calcinados, además de una moto de la Policía Municipal, valorada en 9.600 euros.

El consistorio ha precisado que a este balance hay que sumar los gastos de los servicios desplegados como limpieza, bomberos y policía. Tampoco están incluídos los daños a vehículos particulares.