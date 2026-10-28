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Los disturbios del lunes en Bilbao dejan daños por valor de 65.000 euros al erario público

Se valora en 55.000 euros los daños en mobiliario público, además de una moto policial, a lo que se sumarían el coste de limpieza, bomberos policía.
Artxiboko irudia. Hainbat kotxe eta zaborrontzi erre dituzte Bilbon. Argazkia: Europa Press
Vehículos y mobiliario público incendiados en Bilbao. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Astelehenean Bilbon izandako istiluek 65.000 euroko kalteak utzi dizkiote altxor publikoari

Agencias | EITB

Última actualización

Los altercados generados en el contexto de las protestas contra el acto del agitador Vito Quiles dejan un saldo negativo de 65.000 euros al consistorio bilbaíno en una jornada que se saldó con 17 personas detenidas.

El alcalde Juan Mari Aburto, que llamó "fascistas" a sus responsables, cuantificó ayer en 55.000 euros los daños realizados por personas encapuchadas a las arcas municipales. Entre los numerosos elementos de mobiliario urbano dañados, destacan 38 contenedores calcinados, además de una moto de la Policía Municipal, valorada en 9.600 euros.

El consistorio ha precisado que a este balance hay que sumar los gastos de los servicios desplegados como limpieza, bomberos y policía. Tampoco están incluídos los daños a vehículos particulares

Los partidos políticos del Ayuntamiento de Bilbao, a excepción de EH Bildu, acuerdan una declaración para condenar los graves incidentes de ayer
Delitos Política Bilbao Juan Maria Aburto Ayuntamiento de Bilbao Sociedad

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