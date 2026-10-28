¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Supervivientes del accidente de tren: "Las personas y los asientos han salido disparados con el choque"
Muchas de las personas que iban en alguno de los trenes accidentados han podido salir por su propio pie de los vagones, sobre todo en aquellos en los que el impacto ha sido de menor intensidad. Los supervivientes se mueven ahora entre sentimientos de fortuna y el de incredulidad por lo ocurrido.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Al menos 68 personas fallecidas en el accidente de tren de Toledo, donde han colisionado dos convoyes
EN DIRECTO
Hace min.
Segundo accidente de AVE en nueve meses y uno de los más graves de la historia en España
EN DIRECTO
Hace min.
Los disturbios del lunes en Bilbao dejan daños por valor de 65.000 euros al erario público
EN DIRECTO
Hace min.
Sánchez: "Vamos a llegar hasta el final; si ha habido negligencias se sabrá"
EN DIRECTO
Hace min.
¿Qué es el sistema LZB y para qué sirve?
EN DIRECTO
Hace min.
Puente califica de "inexplicable" la decisión del centro de control de ordenar la marcha del AVE
EN DIRECTO
Hace min.
Las impactantes imágenes del accidente de tren en Toledo
EN DIRECTO
Hace min.
¿Qué sabemos de la colisión entre dos trenes ocurrida en Toledo?
EN DIRECTO
Hace min.
Este verano ha sido el de menos fallecidos en las carreteras de los últimos cuatro años
Cargar más