Accidente ferroviario
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Supervivientes del accidente de tren: "Las personas y los asientos han salido disparados con el choque"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Tren istriputik bizirik atera direnak: 'Jendea eta eserlekuak hegan atera dira talka bortitzaren ostean'

Última actualización

Muchas de las personas que iban en alguno de los trenes accidentados han podido salir por su propio pie de los vagones, sobre todo en aquellos en los que el impacto ha sido de menor intensidad. Los supervivientes se mueven ahora entre sentimientos de fortuna y el de incredulidad por lo ocurrido.

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