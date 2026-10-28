Trenbide-istripua
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Bi trenek talka egin dute Toledon, eta 68 pertsona hil dira

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Ezbeharra Urda herriko geltokiaren parean jazo da, 09:00ak baino minutu batzuk lehenago. Renferen tren batek geldirik zegoen Iryoren tren bat jo du. Oscar Puente ministroaren ustez, 'ulertezina' da Renfeko trenari 'normaltasunez aurrera egiteko' agindua eman izana Iryo trena trenbiden geldirik zegoenean.

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