Trenbide-istripua
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Bagoiak trenbidetik kentzeko lanean ari dira garabiak Toledon

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Lanean jarraitzen dute Toledoko tren-istripuaren lekuan. Larrialdietako taldeak istripua izan duten bagoietako batzuk garabiekin kentzen hasi dira, bilaketa- eta ikuskapen-lanak egiten ari diren bitartean. 

Madril Trenen Istripuak Espainia Gizartea

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