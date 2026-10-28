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Bagoiak trenbidetik kentzeko lanean ari dira garabiak Toledon
Lanean jarraitzen dute Toledoko tren-istripuaren lekuan. Larrialdietako taldeak istripua izan duten bagoietako batzuk garabiekin kentzen hasi dira, bilaketa- eta ikuskapen-lanak egiten ari diren bitartean.
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