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Retenciones en la A-8 a su paso por Bilbao en sentido Donostia por una furgoneta averiada
Una furgoneta averiada está provocando retenciones en la A-8 a su paso por Bilbao, en sentido Donostia.
Una furgoneta averiada está provocando retenciones en la A-8 en Bilbao, en sentido Donostia, lo que está dificultando la circulación en esta vía.
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