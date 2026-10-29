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Retenciones en la A-8 a su paso por Bilbao en sentido Donostia por una furgoneta averiada

Una furgoneta averiada está provocando retenciones en la A-8 a su paso por Bilbao, en sentido Donostia.

EITB

Última actualización

Una furgoneta averiada está provocando retenciones en la A-8 en Bilbao, en sentido Donostia, lo que está dificultando la circulación en esta vía.

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