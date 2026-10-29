ACCIDENTE EN URDA
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García-Page dice que no esperan encontrar más cadáveres en el lugar del accidente de tren

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: García-Pagek dio ez dutela uste hilotz gehiago aurkituko dutenik tren istripua izan den lekuan

EITB

Última actualización

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha ha hecho balance provisional de víctimas del accidente, con 69 fallecidos, 110 ingresos hospitalarios, de los que 60 han sido dados de alta, y los 4 más graves evolucionan favorablemente.

Accidentes de Trenes Sociedad

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