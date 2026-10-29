Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 29 de octubre de 2026:

-Día después de la tragedia ferroviaria en Toledo: al menos 68 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas en el accidente entre dos trenes a la altura de la estación de la localidad toledana de Urda. Según unos audios, el centro de control de Adif en Atocha pidió al maquinista del AVE reanudar la marcha, "con marcha normal", minutos antes de embestir al Iryo.

-Proceso interno en el PNV: la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha renunciado este miércoles a postularse a la reelección al frente de la institución foral en la segunda vuelta del proceso interno del PNV y deja vía libre a la candidata propuesta por el BBB, Ibone Bengoetxea, vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística.

-Asamblea informativa en Vicinay sobre su ERTE: la semana pasada, la dirección del conglomerado industrial Vicinay presentó al comité de empresa la posibilidad de presentar un ERTE general y un ERE para 60 trabajadores para afrontar la crisis que vive. Hoy la plantilla está llamada a una asamblea informativa sobre este expediente de regulación temporal de empleo.