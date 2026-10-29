Las oficinas que la Guardia Civil ha habilitado para familiares de víctimas han recibido denuncias de 64 desapariciones tras el accidente ferroviario de ayer, que dejó decenas de víctimas mortales.

Los familiares han informado de estas desapariciones en las oficinas habilitadas por el instituto armado en Madrid, Sevilla, Córdoba y Toledo con el fin de que, en primer lugar, familiares de primer grado puedan identificar a las personas desaparecidas y, en segundo lugar, se puedan recoger muestras de ADN para agilizar los procesos de identificación.

El siniestro tuvo lugar ayer a primera hora de la mañana. El Centro de Control de Atocha (Madrid) pidió al maquinista del AVE 20280 que reanudara la marcha con normalidad, y éste acabó embistiendo al Iryo 6087 en Urda (Toledo).

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha movilizó más de 120 vehículos sanitarios para atender la emergencia. Se trata del segundo accidente ferroviario que se produce este año en el Estado español, y uno de los más graves que se recuerda. El accidente que ha dejado impactantes imágenes y continúan desaparecidas decenas de personas.

Oficinas habilitadas para familiares de víctimas