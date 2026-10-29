El Bulevar de la Ría que unirá Bilbao y Leioa se abrirá en noviembre

A finales del mes de noviembre se pondrá en servicio la infraestructura peatonal y ciclista entre Elorrieta (Bilbao) y Lamiako (Leioa), atravesando Erandio.

La infraestructura, que fue anunciada en 2022, tendrá conexión con Ezkerraldea mediante ‘All Iron Zubia’ y está prevista su conexión con el itinerario de Getxo, para lo que queda pendiente un tramo de medio kilómetro, correspondiente al Ayuntamiento de Leioa.

El equipamiento, de cinco kilómetros, ha sido impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia en colaboración con los ayuntamientos de Bilbao, Erandio y Leioa, y ha supuesto una inversión final de 40,57 millones de euros que corresponden a los dos tramos en los que se ha desarrollado: Altzaga-Lamiako y Lutxana-Altzaga.

El primer tramo (Lamiako-Altzaga) se abrió en 2024 y con esta segunda fase se da por culminada la parte correspondiente a la diputación foral. Su portavoz, Leixuri Arrizabalaga, ha explicado que se recuperan así cinco kilómetros para caminar y desplazarse en bicicleta, manteniendo al mismo tiempo el tráfico rodado.