Detenido un hombre en Getxo por un delito contra la libertad sexual de menores

Agentes de la Ertzaintza han detenido esta mañana en Getxo a un hombre acusado de un delito contra la libertad sexual de menores tras haberse interpuesto cuatro denuncias

Durante la tarde de ayer, miércoles, las denuncias fueron interpuestas ante la Ertzaintza. Inmediatamente, desde la ertzain-etxea de Getxo se procedió a la apertura de la correspondiente investigación para tratar de identificar al presunto autor de los hechos denunciados.

En la mañana de hoy, jueves, los agentes encargados de la investigación han procedido a la detención de un hombre, de 30 años, que carece de antecedentes previos con la Ertzaintza.

El detenido será puesto a disposición judicial en cuanto se finalicen las diligencias correspondientes.

La investigación continúa abierta para determinar si pudiera haber más víctimas.