Fátima Báñez, presidenta de la Fundación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), es una de las víctimas que han fallecido en el accidente de trenes de Toledo.

La exministra de Empleo y Seguridad Social en el Gobierno de Mariano Rajoy, viajaba en uno de los trenes siniestrados, y se encontraba desaparecida desde el momento del accidente.

La política del PP viajaba desde Madrid a Sevilla para participar en un acto empresarial.

Báñez, nacida en Huelva en 1967, era presidenta de la Fundación CEOE desde julio de 2020, cargo al que accedió casi dos años después de abandonar el Gobierno. Actualmente, también era consejera independiente en Rovi y consejera externa de Iberdrola Energía Internacional.