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La exministra española Fátima Báñez es una de las víctimas mortales del accidente de Toledo

La actual presidenta de la Fundación de la CEOE viajaba en uno de los trenes de alta velocidad siniestrados.
(Foto de ARCHIVO) La presidente de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, interviene en el acto de presentación de la Fundación Andalucía 27. A 15 de septiembre de 2026 en Huelva, Andalucía (España). El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, participa en Huelva en la presentación de la Fundación ‘Andalucía 27’. Durante el acto, firma un protocolo de colaboración entre el Centro de Estudios Andaluces (Centra) y la Fundación en la sede de la Federación Onubense de Empresarios. Francisco J. Olmo / Europa Press 15/9/2026

Fátima Báñez, en septiembre. Foto: Europa Press

Euskaraz irakurri: Fatima Bañez ministro ohia Toledoko istripuan hildako biktimetako bat da

Agencias | EITB

Última actualización

Fátima Báñez, presidenta de la Fundación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), es una de las víctimas que han fallecido en el accidente de trenes de Toledo.

La exministra de Empleo y Seguridad Social en el Gobierno de Mariano Rajoy, viajaba en uno de los trenes siniestrados, y se encontraba desaparecida desde el momento del accidente.

La política del PP viajaba desde Madrid a Sevilla para participar en un acto empresarial.

Báñez, nacida en Huelva en 1967, era presidenta de la Fundación CEOE desde julio de 2020, cargo al que accedió casi dos años después de abandonar el Gobierno. Actualmente, también era consejera independiente en Rovi y consejera externa de Iberdrola Energía Internacional.

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