Fatima Bañez espainiar ministro ohia Toledoko istripuan hildako biktimetako bat da
CEOE Fundazioaren egungo presidentea istripua izan duten abiadura handiko trenetako batean zihoan, Sevillan enpresarien arteko ekitaldi batean parte hartzeko.
Fatima Bañez, Espainiako Enpresa Erakundeen Konfederazioaren (CEOE) Fundazioko presidentea, Toledoko trenen istripuan hil diren biktimetako bat da.
Mariano Rajoyren Gobernuko Enplegu eta Gizarte Segurantzako ministro ohia trenetako batean zihoan, eta istripua gertatu zenetik desagertuta zegoen.
PPren politikaria Madrildik Sevillara zihoan enpresa-ekitaldi batean parte hartzeko.
Bañez Huelvan jaio zen, 1967an, eta 2020ko uztailetik CEOE Fundazioko presidentea zen. Gobernua utzi eta ia bi urtera hartu zuen kargua. Gaur egun, Roviko kontseilari independentea eta Iberdrola Energia Internacionaleko kanpoko aholkularia ere bazen.