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Fatima Bañez espainiar ministro ohia Toledoko istripuan hildako biktimetako bat da

CEOE Fundazioaren egungo presidentea istripua izan duten abiadura handiko trenetako batean zihoan, Sevillan enpresarien arteko ekitaldi batean parte hartzeko.

(Foto de ARCHIVO) La presidente de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, interviene en el acto de presentación de la Fundación Andalucía 27. A 15 de septiembre de 2026 en Huelva, Andalucía (España). El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, participa en Huelva en la presentación de la Fundación ‘Andalucía 27’. Durante el acto, firma un protocolo de colaboración entre el Centro de Estudios Andaluces (Centra) y la Fundación en la sede de la Federación Onubense de Empresarios. Francisco J. Olmo / Europa Press 15/9/2026

Fatima Bañez, irailean. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Fatima Bañez, Espainiako Enpresa Erakundeen Konfederazioaren (CEOE) Fundazioko presidentea, Toledoko trenen istripuan hil diren biktimetako bat da.

Mariano Rajoyren Gobernuko Enplegu eta Gizarte Segurantzako ministro ohia trenetako batean zihoan, eta istripua gertatu zenetik desagertuta zegoen.

PPren politikaria Madrildik Sevillara zihoan enpresa-ekitaldi batean parte hartzeko.

Bañez Huelvan jaio zen, 1967an, eta 2020ko uztailetik CEOE Fundazioko presidentea zen. Gobernua utzi eta ia bi urtera hartu zuen kargua. Gaur egun, Roviko kontseilari independentea eta Iberdrola Energia Internacionaleko kanpoko aholkularia ere bazen.

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