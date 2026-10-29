Tren-istripua Toledon
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Urdako tren istripuan desagertutakoen senideek ziurgabetasun handiko uneak bizi dituzte

Iragarkia
Familiares de los desaparecidos en el accidente ferroviario de Urda viven horas de angustia e incertidumbre
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Senideekin laster elkartzeko itxaropena dute une zail hauetan. Oraindik identifikatu ez dituzten pertsonak non dauden jakiteko eskatu dute, ospitaleak baztertu ahal izateko. Informazio gehiago eskatzen dute. 

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