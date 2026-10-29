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Urdako tren istripuan desagertutakoen senideek ziurgabetasun handiko uneak bizi dituzte
Senideekin laster elkartzeko itxaropena dute une zail hauetan. Oraindik identifikatu ez dituzten pertsonak non dauden jakiteko eskatu dute, ospitaleak baztertu ahal izateko. Informazio gehiago eskatzen dute.
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