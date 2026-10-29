Arrigorriagako Udalak ziurtatu du etxegabetu nahi duten familia ez dela "babesik gabe" geratuko
Udalak ohar batean jakinarazi du laguntza soziala ematen jarraituko diola eta lanean jarraituko duela kaltetutako familiari "aukera bat" emateko, kalean gera ez dadin, "bere aukeren eta eskura dituen baliabideen baitan".
Arrigorriagako Udalak Abusu auzoko bizilagun bat etxegabetzeko prozesuaren aurrean duen jarrera argitu du gaur, ostegunarekin, eta ez dela babesik gabe geratuko azpimarratu du.
Batu etxebizitza sindikatuak elkarretaratzea deitu du ostiralerako, Abusu auzoko bizilagunaren etxegabetzea geldiarazteko asmoz. Azaldu dute zaurgarritasun egoeran dagoen emakume bat eta bere alaba etxegabetu nahi dituztela. Ama-alabak etxe horretan 20 urte eman dituzte.
Udalak ohar batean azaldu duenaren arabera, laguntza soziala ematen eta lanean jarraituko du familiari "aukera bat" emateko, etxegabe eta kalean gera dadin, darabilen aukeren eta eskura dituen baliabideen baitan.
Udalak emakume horren egoeraren berri izan zuenetik, gizarte-zerbitzuek "diskrezioz" lan egin dutela nabarmendu dute tokiko arduradunek, "emakume horren beharrak identifikatzeko eta dauden baliabideak eskura jartzeko".
Azaldu dutenaren arabera, orain arte, tokiko arduradunak lau aldiz bildu dira Batuko kideekin, elkar informatzeko, egoeraren bilakaera aztertzeko eta jarduteko bide posibleak aztertzeko.