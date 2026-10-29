Arrigorriaga dice que la familia que será desahuciada no quedará "desamparada"

El Ayuntamiento de Arrigorriaga ha asegurado este jueves que la vecina de este municipio que previsiblemente será desahuciada mañana de la vivienda en la que reside junto a su hija "no va a quedar desamparada".

El sindicato de vivienda Batu ha convocado para este viernes una concentración para tratar de paralizar el desahucio de esta residente del barrio de Abusu, que desde hace 20 años viene ocupando este piso en régimen de usufructo.

En una nota, el Ayuntamiento de Arrigorriaga, dirigido por EH Bildu, ha anunciado que mantendrá el "acompañamiento social" de esta familia y continuará "trabajando para ofrecer una alternativa que evite que se vea en una situación de calle, dentro de sus posibilidades y de los recursos disponibles".

Responsables locales han destacado que, desde que el Ayuntamiento conoció la situación de esta mujer, los servicios sociales han venido trabajando con "discreción para identificar sus necesidades y poner a su disposición los recursos existentes”.

También han explicado que, hasta el momento, responsables locales se han reunido en cuatro ocasiones con miembros de Batu, con el objetivo de compartir información, analizar la evolución de la situación y explorar las posibles vías de actuación.