Accidente ferroviario en Toledo
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Sindicatos de maquinistas: "Falló un sistema de seguridad y nuevamente se obligó a la plantilla a trabajar en una situación degradada"

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

El Sindicato de Circulación Ferroviario y el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) han denunciado las condiciones laborales de los operarios del sistema ferroviario, y han criticado que el foco y la responsabilidad se coloque en un trabajador sin la investigación pertinente. 

¿Qué sabemos de la colisión entre dos trenes ocurrida en Toledo?
Accidentes de Trenes España Sociedad

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