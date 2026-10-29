¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Sindicatos de maquinistas: "Falló un sistema de seguridad y nuevamente se obligó a la plantilla a trabajar en una situación degradada"
El Sindicato de Circulación Ferroviario y el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) han denunciado las condiciones laborales de los operarios del sistema ferroviario, y han criticado que el foco y la responsabilidad se coloque en un trabajador sin la investigación pertinente.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
El Bulevar de la Ría que unirá Bilbao y Leioa se abrirá en noviembre
EN DIRECTO
Hace min.
La exministra española Fátima Báñez es una de las víctimas mortales del accidente de Toledo
EN DIRECTO
Hace min.
Detenido un hombre en Getxo por un delito contra la libertad sexual de menores
EN DIRECTO
Hace min.
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios pidió en 2024 medidas ante posibles fallos humanos
EN DIRECTO
Hace min.
Osakidetza impulsa un programa de ejercicio físico para personas que han sufrido un ictus
EN DIRECTO
Hace min.
García-Page dice que no esperan encontrar más cadáveres en el lugar del accidente de tren
EN DIRECTO
Hace min.
Sánchez: “Todo el Estado está volcado ante esta tragedia humana”
EN DIRECTO
Hace min.
Familiares de 64 personas denuncian su desaparición en el accidente de Urda
EN DIRECTO
Hace min.
El Gobierno Vasco analizará la situación de los inquilinos de Benta Berri antes de otorgarles las viviendas
Cargar más