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Familiares de los desaparecidos en el accidente ferroviario de Urda viven horas de angustia e incertidumbre
La esperanza de reencontrarse con sus seres queridos convive con la angustia y la falta de información. Piden conocer dónde se encuentran las personas que aún no han sido identificadas, para poder descartar hospitales y conocer su paradero.
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