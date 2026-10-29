Accidente ferroviario en Toledo
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Familiares de los desaparecidos en el accidente ferroviario de Urda viven horas de angustia e incertidumbre

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Familiares de los desaparecidos en el accidente ferroviario de Urda viven horas de angustia e incertidumbre
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

La esperanza de reencontrarse con sus seres queridos convive con la angustia y la falta de información. Piden conocer dónde se encuentran las personas que aún no han sido identificadas, para poder descartar hospitales y conocer su paradero.

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