Así es la nueva OTA de Bilbao: claves de la nueva ordenanza de aparcamiento

El Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado definitivamente la reforma de la ordenanza de aparcamiento, que incorpora mejoras en accesibilidad, estacionamiento y seguridad.

El objetivo es mejorar la accesibilidad y la gestión del espacio urbano sin modificar el modelo de aparcamiento actual.

La reforma ha salido adelante con los votos favorables de PNV y PSE-EE, la abstención de EH Bildu y Elkarrekin Bilbao y el rechazo del PP.

Estas son las claves:

- Más facilidades para personas con discapacidad: los vehículos que transporten a personas con discapacidad grave podrán aparcar sin límite de tiempo en todas las plazas OTA. La medida se aplica a personas con discapacidad grave de clase 3 o discapacidad total de clase 4.

- Aparcamiento junto a centros de salud: se habilitarán plazas gratuitas durante 15 minutos para acompañantes de pacientes y hasta dos horas para personas con movilidad reducida.

- Cambios en los aparcamientos de residentes: se equipara la prioridad de las personas cuidadoras a la de los vehículos adaptados y se limita la preferencia de los vehículos no contaminantes en las listas de espera.

- Más flexibilidad en la OTA: quienes abandonen una plaza azul o verde antes de que expire su ticket podrán aprovechar el tiempo restante en otra plaza de la misma zona.

- Apoyo a comercios y profesionales: los trabajadores de reformas, reparaciones y mantenimiento podrán aparcar en zonas verdes. También se facilitará el estacionamiento a comercios de primera necesidad de los barrios altos.

- Más seguridad: los aparcamientos municipales incorporarán mejoras de iluminación con perspectiva de género.