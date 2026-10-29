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Honelakoa da Bilboko TAO zerbitzu berria: aparkatzeko ordenantza berriaren gakoak

Irisgarritasuna eta hiri-espazioaren kudeaketa hobetzea da helburua, egungo aparkaleku-eredua aldatu gabe. Erreformak aurrera egin du EAJren eta PSE-EEren aldeko botoekin, EH Bilduren eta Elkarrekin Bilbaoren abstentzioarekin eta PPren ezezkoarekin.

(Foto de ARCHIVO) Parquímetro de OTA EUROPA PRESS 23/10/2026

TAO zerbitzuaren makina, Bilbon. Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

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Bilboko Udalak behin betiko onartu du aparkalekuen ordenantzaren erreforma, irisgarritasunean, aparkalekuetan eta segurtasunean hobekuntzak barne hartzen dituena.

Helburua hiri-espazioaren irisgarritasuna eta kudeaketa hobetzea da, egungo aparkaleku-eredua aldatu gabe.

Erreforma aurrera atera da EAJren eta PSE-EEren aldeko botoekin, EH Bilduren eta Elkarrekin Bilbaoren abstentzioarekin eta PPren ezezkoarekin. 

Hauek dira gako nagusiak:

- Erraztasun gehiago desgaitasuna duten pertsonentzat: desgaitasun larria duten pertsonak garraiatzen dituzten ibilgailuek denbora-mugarik gabe aparkatu ahal izango dute TAO plaza guztietan. Neurria 3. motako desgaitasun larria edo 4. motako erabateko desgaitasuna duten pertsonei aplikatzen zaie.

- Aparkalekua osasun zentroen ondoan: doako plazak jarriko dira 15 minutuz pazienteen laguntzaileentzat eta gehienez bi orduz mugikortasun mugatuko pertsonentzat.

- Aldaketak egoiliarren aparkalekuetan: zaintzaileen lehentasuna egokitutako ibilgailuen lehentasunarekin parekatzen da, eta kutsatzen ez duten ibilgailuen lehentasuna mugatzen da itxarote-zerrendetan.

- Malgutasun handiagoa TAO zerbitzuan: plaza urdin edo berde bat tiketa amaitu baino lehen uzten dutenek eremu bereko beste plaza batean aprobetxa dezakete geratzen den denbora.

- Saltokiei eta profesionalei laguntzea: zaharberritze-, konpontze- eta mantentze-lanetako langileek berdeguneetan aparkatu ahal izango dute, eta goiko auzoetako beharrizan handiko saltokietan aparkatzea erraztuko da.

- Segurtasun gehiago: Udal aparkalekuek argiztapen hobekuntzak izango dituzte genero ikuspegiarekin.

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