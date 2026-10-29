Honelakoa da Bilboko TAO zerbitzu berria: aparkatzeko ordenantza berriaren gakoak
Irisgarritasuna eta hiri-espazioaren kudeaketa hobetzea da helburua, egungo aparkaleku-eredua aldatu gabe. Erreformak aurrera egin du EAJren eta PSE-EEren aldeko botoekin, EH Bilduren eta Elkarrekin Bilbaoren abstentzioarekin eta PPren ezezkoarekin.
Bilboko Udalak behin betiko onartu du aparkalekuen ordenantzaren erreforma, irisgarritasunean, aparkalekuetan eta segurtasunean hobekuntzak barne hartzen dituena.
Helburua hiri-espazioaren irisgarritasuna eta kudeaketa hobetzea da, egungo aparkaleku-eredua aldatu gabe.
Erreforma aurrera atera da EAJren eta PSE-EEren aldeko botoekin, EH Bilduren eta Elkarrekin Bilbaoren abstentzioarekin eta PPren ezezkoarekin.
Hauek dira gako nagusiak:
- Erraztasun gehiago desgaitasuna duten pertsonentzat: desgaitasun larria duten pertsonak garraiatzen dituzten ibilgailuek denbora-mugarik gabe aparkatu ahal izango dute TAO plaza guztietan. Neurria 3. motako desgaitasun larria edo 4. motako erabateko desgaitasuna duten pertsonei aplikatzen zaie.
- Aparkalekua osasun zentroen ondoan: doako plazak jarriko dira 15 minutuz pazienteen laguntzaileentzat eta gehienez bi orduz mugikortasun mugatuko pertsonentzat.
- Aldaketak egoiliarren aparkalekuetan: zaintzaileen lehentasuna egokitutako ibilgailuen lehentasunarekin parekatzen da, eta kutsatzen ez duten ibilgailuen lehentasuna mugatzen da itxarote-zerrendetan.
- Malgutasun handiagoa TAO zerbitzuan: plaza urdin edo berde bat tiketa amaitu baino lehen uzten dutenek eremu bereko beste plaza batean aprobetxa dezakete geratzen den denbora.
- Saltokiei eta profesionalei laguntzea: zaharberritze-, konpontze- eta mantentze-lanetako langileek berdeguneetan aparkatu ahal izango dute, eta goiko auzoetako beharrizan handiko saltokietan aparkatzea erraztuko da.
- Segurtasun gehiago: Udal aparkalekuek argiztapen hobekuntzak izango dituzte genero ikuspegiarekin.