Será noticia: tragedia ferroviaria en Toledo, huelga en Osakidetza y rueda de prensa de los trabajadores de Vicinay sobre su ERTE

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 30 de octubre de 2026:

- Tragedia ferroviaria en Toledo: Continúan las labores de rescate y búsqueda en Urda. Mientras, han sido identificadas cinco persones. Oscar Puente comparecerá hoy ante los medios para informar sobre la situación.

- Huelga en Osakidetza: los sindicatos SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT han convocado una huelga en Osakidetza, ante la falta de avances suficientes en la negociación del nuevo acuerdo regulador de las condiciones laborales. Las centrales sindicales reclaman a la dirección del Servicio Vasco de Salud propuestas concretas, incluida una oferta salarial, y una voluntad real de resolver el conflicto.

- Rueda de prensa de los trabajadores de Vicinay sobre su ERTE: los trabajadores de Vicinay darán a conocer esta mañana su postura ante el ERTE general y un ERE para 60 trabajadores presentado por la empresa.