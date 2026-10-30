Principales titulares
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Será noticia: tragedia ferroviaria en Toledo, huelga en Osakidetza y rueda de prensa de los trabajadores de Vicinay sobre su ERTE

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
URDA (TOLEDO), 29/10/2026.- Personas que investigan el suceso junto a camiones del ejército y grúas pesadas trabajan este jueves en los convoyes de los trenes de Renfe e Iryo que colisionaron ayer en Urda (Toledo). EFE/ J.J.Guillen
Euskaraz irakurri: Albiste izango da: tren-istripua Toledon, greba Osakidetzan eta Vicinayko langileen prentsaurrekoa aldi baterako lan-erregulazioari buruz

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 30 de octubre de 2026:

- Tragedia ferroviaria en Toledo: Continúan las labores de rescate y búsqueda en Urda. Mientras, han sido identificadas cinco persones. Oscar Puente comparecerá hoy ante los medios para informar sobre la situación.

- Huelga en Osakidetza: los sindicatos SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT han convocado una huelga en Osakidetza, ante la falta de avances suficientes en la negociación del nuevo acuerdo regulador de las condiciones laborales. Las centrales sindicales reclaman a la dirección del Servicio Vasco de Salud propuestas concretas, incluida una oferta salarial, y una voluntad real de resolver el conflicto.

Rueda de prensa de los trabajadores de Vicinay sobre su ERTE: los trabajadores de Vicinay darán a conocer esta mañana su postura ante el ERTE general y un ERE para 60 trabajadores presentado por la empresa. 

Accidentes de Trenes España Osakidetza ERES Y ERTES Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X