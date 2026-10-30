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Hiru pertsona zauritu dira Arrigorriagan, hiru ibilgailuk talka eginda
Ezbeharra BI-625 errepidean gertatu da, Arrigorriaga parean, Bilborako noranzkoan. Zirkulazioa bideratzeko pasabide bat prestatu du Ertzaintzak.
Hiru pertsona zauritu dira eta ospitalera eraman dituzte hiru ibilgailuk talka egin ostean, 07:40 aldera, BI-625 errepidean, Arrigorriagan (Bizkaia), Bilborako noranzkoan, Ertzaintzak jakinarazi duenez.
Zirkulazioa kontrolatzeko pasabide alternatibo bat prestatu da, Ertzaintzak gaineratu duenez, eta zaurituak ez daudela larri ere adierazi du.
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