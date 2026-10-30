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Oscar Puenteren agerraldia

Iragarkia
oscar puente
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Oscar Puente Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko ministroaren agerraldia.
Trenen Istripuak Gizartea

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