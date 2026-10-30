Puentek Atochan egindako akatsa azpimarratu du, eta ez du dimisioa emango: "Ez naiz inoren atzean ezkutatuko, ez baitut ezer ezkutatzeko"
Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko ministroak esan du ez duela langilerik ezkutu gisa erabiliko, ezta ikerketa amaitu aurretik inor epaituko ere, baina aitortu du edozeinek egin dezakeela akatsen bat. Ez du dimisioa aurkeztuko, "presioa oso handia den arren".
Oscar Puente Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko ministroak agerraldia egin du Urdako (Toledo) tren istripuaren inguruko ikerketaren aurrerapen guztiak zehazteko, eta esan du ez duela dimitituko: "Erantzukizuna neure gain hartzeko modua aurpegia ematea da. Ez naiz inoren atzean ezkutatuko, ez baitut ezer ezkutatzeko".
Biktimei "elkartasuna eta errespetua" adierazi ostean, herritarrak kezkatuta daudela aitortu du, eta gertatutakoa aztertzeko beharra azpimarratu, istripua argitzeko. Horren harian, Adifeko aginte-kontroleko zentroan, Madrilen, izandako akatsa nabarmendu du ministroak. Hala ere, trenbide-azpiegituretako langileengan duen konfiantza berretsi du, baina gaineratu du inor ez dela “akatsik gabea”.
"Argi utzi nahi dut ez dudala langilerik ezkutu gisa erabiliko, ezta erantzukizunik kaltetuko ere ikerketa amaitu baino lehen, baina ez dut onartuko nahastea erantzukizunak eskatzea errudun bat azkar aurkitzeko beharrarekin", azaldu du.
Ministroak gertatutakoaren azalpen kronologikoa eman du, "kontsultatutako erregistroetan zorrotz oinarrituta". Hasteko, Urdako zentralean izandako "ekipo informatikoen arteko komunikazio arazo batengatik", LZB segurtasun sistema erori zen, eta horrek tren guztiak automatikoki geldiaraztea eragin zuen; ondoren, AVE trenari normaltasunez zirkulatzeko agindua eman zioten Atochako zentrotik, eta, azkenean, geldituta eta berriro martxa hartu ezinik zegoen Iryo trenarekin talka egin zuen.
Puenteren esanetan, kontrol-zentroak Iryoren mezua jaso zuen, ezin mugitu zegoela esanez, baina ez zuen erabakirik hartu, eta AVEk aurrera jarraitzea ahalbidetu zuen, talka egin arte. Gainera, azpimarratu duenez, kudeaketa kontrol-zentrotik bideratzen denean, protokoloak ezartzen du ezin dela baimendu tren bat beste batek okupatutako tarte batetik zirkulatzea, eta, segurtasun-baldintzetan egiten denean, abiadura txikian aurrera egitea agintzen dela, trenbidean arriskurik ikusiz gero makinistek erreakzionatzeko aukera izan dezaten, trena garaiz gelditzeko.
"LZB sistema RTMS bezain sendoa eta fidagarria da"
Puentek azaldu du oraindik ez dakitela zergatik egin zuten huts ordenagailuek elkarrekin komunikatzean (LZB sistema erortzea eragin zuen), baina ziurtatu du intzidentzia "ez dela ezohikoa", eta, beraz, sistema "hari aurre egiteko diseinatuta" dagoela. Zehaztu duenez, urtean horrelako 150-200 gorabehera izaten dira, eta gehienak sistemarekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik gertatzen dira, euskarri fisikoak direlako: bandalismoagatik edo lanek eragindako kalteengatik, esaterako.
Puentek baztertu egin du istripua izan duen tartea bereziki gatazkatsua izatea edo LZB sistema fidagarria ez izatea, eta azaldu du sare guztian ordezkatzen ari direla, baina soilik Europako araudiak 2050 baino lehen egitea eskatzen duelako, bateragarritasunagatik.
Puentek Adifeko lan-baldintzak babestu ditu
Kontrol-zentroan izandako giza akats bat mahaiaren gainean jarrita, Puentek langileen egoerari buruz hitz egin du. Horren arabera, zerbitzuak ez du behar duena baino gutxiago: langileen kopuruak % 60 egin du gora azken urteetan. Gainera, langileek "ez dute laguntza teknikorik gabe lan egiten". Hau da, aurrean pantailak eta sistemak dituzte tren bakoitza non dagoen jakiteko, eta horiek ez zuten hutsik egin: "Kontrol-zentroan zeudenek bistan zuten zer gertatzen ari zen. Ez zaie bakarrik uzten, eta zuhurtzia handieneko irizpide batzuk daude zehaztuta".
"Ezin hobeto ikusten dira kantoiaren sarrerako seinalea eta irteerako seinalea, hasiera batean gorriz, trafikoa erabat gelditu delako; sarrera eta irteera ikusten dira; kantoia erabat ikusten da, eta bi tren ikusten dira kantoi berean: AVE eta Iryo", azaldu du.
"Akatsa al da?", galdetu dio bere buruari. "Zer esan dezaket? Ez dut nahi. Zerbait esaten badut, badirudi irainen bat egiten ari naizela", gaineratu du, Atochatik emandako aginduaren zergatiaz.
Ministroak berretsi du Iryo ez dela erruduna bere materialarekin arazoren bat izateagatik, eta azpimarratu du garrantzitsuena dela geldirik zegoela AVEko makinistak ez zekiela zer zuen aurrean; kontrol-zentroak zuen egoeraren berri.
Puentek azaldu duenez, kontrolatzaileak nahikoa esperientzia zuen eta sektorea ondo ezagutzen zuen. Bi pertsona zeuden mahaian, eta laguntzaile bat jarri zitzaion egoera kudeatzeko.
TREN-ISTRIPUA
Obrak bukatu bitartean, Madril-Bartzelona lineako tren-zerbitzua bertan behera uztea aztertzen ari direla aitortu du Puentek
Espainiako Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko ministroak adierazi duenez, horrela, obrek bi urte iraungo lukete, eta ez bost. Erabakia oraindik hartu gabe dagoela esan du.