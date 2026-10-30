Accidente de Urda
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Puente insiste en el fallo en el centro de control y descarta dimitir: “No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada que esconder”

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible asegura que no va a utilizar a ningún trabajador como escudo ni a prejuzgar antes de concluir la investigación, aunque reconoce que “nadie es infalible”. No dimitirá a pesar de que “la presión del momento es muy grande”.
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Óscar Puente, en rueda de prensa.

Mikel Dominguez | EITB

Última actualización

Óscar Puente, ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, ha comparecido para detallar todos los avances en la investigación sobre el accidente de tren de Urda (Toledo), y ha aclarado que no va a dimitir: “Mi forma de asumir responsabilidades es dar la cara. No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada que esconder”.

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