Puente insiste en el fallo en el centro de control y descarta dimitir: “No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada que esconder”

Óscar Puente, ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, ha comparecido para detallar todos los avances en la investigación sobre el accidente de tren de Urda (Toledo), y ha aclarado que no va a dimitir: “Mi forma de asumir responsabilidades es dar la cara. No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada que esconder”.