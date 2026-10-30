Los patinetes eléctricos podrán acceder al transporte público de la CAPV

Los patinetes eléctricos podrán acceder a trenes, tranvías y autobuses, toda vez que la Autoridad del Transporte en Euskade (ATE) ha aprobado el fin de sus restricciones, siempre que cumplan con la normativa vigente.

Para poder acceder al transporte público con estos vehículos de movilidad personal, deberán cumplir una serie de requisitos: estar inscritos en el Registro de Vehículos Personales Ligeros, portar la etiqueta identificativa y contar con el correspondiente certificado de características, además de un seguro de responsabilidad civil en vigor. Los que no cumplan con estas condiciones seguirán estando prohibidos, al igual que está prohibida su circulación por el espacio público.

El 22 de enero entrarán en plenitud las modificaciones introducidas al Reglamento General de Vehículos respecto al uso de estos vehículos, contexto en el que ha tomado la decisión el Pleno de ATE, el órgano de coordinación de las principales administraciones y operadoras del transporte público de la comunidad autónoma.

Siguen los descuentos en el transporte público

ATE apuesta por mantener en 2027 los descuentos que vienen aplicándose desde 2022, siempre que se dé continuidad a la actual estructura de descuentos, que consiste en un 50% para jóvenes, gratuidad para menores de 16 años (que sufraga el Gobierno de España) y un 40% para la población general, cuya financiación se reparte entre el Gobierno central (20%), Gobierno Vasco (10%) y cada operador (10%).

En caso de que decaigan las ayudas estatales, los descuentos para la población general que utilice las tarjetas Bat, Barik y Mugi bajarán al 20% y la gratuidad se limitará hasta los 12 años.