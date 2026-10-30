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Nafarroan modu irregularrean bildutako 88 kilo perretxiko konfiskatu dituzte
Erroko eta Ultzamako zentro mikologikoei eman dizkiete atzemandako perretxikoak, ondoren jantoki sozialetan banatzeko. Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak egingo du gertatutakoaren jarraipena.
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