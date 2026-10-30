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Nafarroan modu irregularrean bildutako 88 kilo perretxiko konfiskatu dituzte

Iragarkia
Intervenidos 88 kilos de setas recolectadas de forma irregular en Navarra
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Erroko eta Ultzamako zentro mikologikoei eman dizkiete atzemandako perretxikoak, ondoren jantoki sozialetan banatzeko. Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak egingo du gertatutakoaren jarraipena.

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