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Intervenidos 88 kilos de setas recolectadas de forma irregular en Navarra
Las setas intervenidas se han entregado a los centros micológicos de Erro y Ultzama, para su posterior distribución a comedores sociales. Las actuaciones han sido remitidas al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.
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