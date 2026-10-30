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Intervenidos 88 kilos de setas recolectadas de forma irregular en Navarra

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Intervenidos 88 kilos de setas recolectadas de forma irregular en Navarra
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Las setas intervenidas se han entregado a los centros micológicos de Erro y Ultzama, para su posterior distribución a comedores sociales. Las actuaciones han sido remitidas al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

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