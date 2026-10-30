Ertzaintzak Bilboko diskoteka bat itxi du, segurtasun "gabeziak" atzeman ostean
Larunbaterako aurreikusitako ospakizunen harira egindako ikuskapen baten ondoren ezarri dute debekua. Agenteek Deustuko establezimendu horren autobabes-planarekin edo instalazio elektrikoarekin lotutako irregulartasunak atzeman dituzte.
Ertzaintzaren Joko eta Ikuskizun Unitateak Arena Live Bilbao (aurretik Latin Palace) diskoteka ixteko agindua eman du, larunbat honetarako aurreikusitako ospakizunak direla eta Euskadiko hainbat aisialdi-lokaletan ohiko ikuskapena egin ondoren. Bertan, segurtasunarekin eta funtzionamendu-baldintzekin lotutako hainbat "gabezia" atzeman zituen.
Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, atzemandako irregulartasun nagusien artean nabarmentzekoa da Autobabeserako Plana eguneraturik ez izatea. Plan horrek larrialdi-egoeretan erantzun egokia bermatzeko eta lokalean lan egiten duten pertsonak nahiz bertaratutakoak babesteko balio du.
Bilboko Deustu auzoan dagoen lokalean aurkitutako beste arazo bat instalazio elektrikoaren segurtasuna egiaztatzen duen dokumentaziorik eza da.
Gaur egun, establezimenduak ekipo elektrogeno bat erabiltzen du hornidura elektrikoa izateko, baina ikuskapenean ez ziren aurkeztu instalazio-, behe-tentsio- eta mantentze-ziurtagiriak, eta sorgailu hori instalatuta dagoen lekuaren segurtasuna ez dago bermatuta.
Ertzaintzak gogora ekarri duenez, aipatutako alderdi horiek guztiek ez dute betetzen Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren Euskal Legea.
51.3 artikuluan, arau horrek arau-hauste oso larritzat jotzen du "indarrean dagoen araudian edo lizentzian, baimenean eta ikuskapenetan eskatutako segurtasun-neurriak ez betetzea, bai eta lokalen edo instalazioen egoera txarra ere, eska daitekeen segurtasun-maila larriki murrizten badu".
Hori dela eta, Ertzaintzak itxi egin du diskoteka, aipatutako alderdiak arautu arte.