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El temor a los incidentes se hace visible en las capitales vascas
Euskaraz irakurri: EAEko hiriburuak, balizko istiluen beldur
Tras el llamamiento de Blocus para causar disturbios, algunos establecimientos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz han cerrado esta tarde o mantienen las persianas semiabiertas. Además, la presencia policial es destacada.
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