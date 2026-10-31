CONVOCATORIAS DE BLOCUS
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El temor a los incidentes se hace visible en las capitales vascas

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SAN SEBASTIÁN, 31/10/2026.- Vista de un comercio del centro de San Sebastián este sábado con protecciones en los escaparates para prevenir posibles saqueos, los comerciantes piden protección policial ante la incertidumbre surgida por las alertas de posibles actos vandálicos del fenómeno 'Blocus' en la capital guipuzcoana. EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EAEko hiriburuak, balizko istiluen beldur

EITB

Última actualización

Tras el llamamiento de Blocus para causar disturbios, algunos establecimientos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz han cerrado esta tarde o mantienen las persianas semiabiertas. Además, la presencia policial es destacada. 

Bilbao Vitoria-Gasteiz Donostia-San Sebastián Manifestaciones Ertzaintza Sociedad

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