Las autoridades francesas han puesto en marcha este sábado nuevos controles de vehículos y personas en los principales pasos fronterizos con motivo de las manifestaciones convocadas en distintas localidades del país.

Las inspecciones, comunicadas a la Ertzaintza, se están llevando a cabo desde primera hora de la mañana y se prolongarán hasta las 14:30 horas.

Los controles afectan a los vehículos que acceden a Francia por la autopista AP-8, a la altura de Biriatu, así como a los puentes fronterizos de Behobia, Santiago y Avenida, este último de uso peatonal.

Aunque por el momento no se han comunicado retenciones, las inspecciones podrían generar afecciones al tráfico en Irun y en los accesos a esta localidad y a Hondarribia.

Para minimizar las posibles complicaciones, la Ertzaintza, a través de la Unidad de Tráfico de Gipuzkoa y agentes de la comisaría de Irun, está trabajando de manera coordinada con la Policía Local de Irun.