TRÁFICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Controles fronterizos en Biriatu y Behobia con motivo de las manifestaciones de este sábado

Los controles afectan a los vehículos que acceden a Francia por la autopista AP-8, a la altura de Biriatou, así como a los puentes fronterizos de Behobia, Santiago y Avenida, este último de uso peatonal.

<img style="float:left;margin:5px;" src="http://10.126.2.21/media/images/2012/08/26/702981/702981_biriatou_thumbnail.jpg"/><br/><strong>Biriatou eitb</strong>

Retenciones a la altura de Biriatu. Foto de archivo: EITB Media

Euskaraz irakurri: Auto-ilarak sortu dira Irungo eta Hondarribiko sarbideetan, Biriatuko eta Behobiako kontrolengatik

EITB

Última actualización

Las autoridades francesas han puesto en marcha este sábado nuevos controles de vehículos y personas en los principales pasos fronterizos con motivo de las manifestaciones convocadas en distintas localidades del país. 

Las inspecciones, comunicadas a la Ertzaintza, se están llevando a cabo desde primera hora de la mañana y se prolongarán hasta las 14:30 horas.

Los controles afectan a los vehículos que acceden a Francia por la autopista AP-8, a la altura de Biriatu, así como a los puentes fronterizos de Behobia, Santiago y Avenida, este último de uso peatonal.

Aunque por el momento no se han comunicado retenciones, las inspecciones podrían generar afecciones al tráfico en Irun y en los accesos a esta localidad y a Hondarribia.

Para minimizar las posibles complicaciones, la Ertzaintza, a través de la Unidad de Tráfico de Gipuzkoa y agentes de la comisaría de Irun, está trabajando de manera coordinada con la Policía Local de Irun.

Irún Autopista A8 Hondarribia Francia Gipuzkoa Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X