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Concentración de repulsa en Gobela tras el envío a prisión del entrenador del Romo FC por delitos contra la libertad sexual
El colectivo feminista del barrio de Romo, Itzubaltzetako Talde Feminista, ha realizado esta protesta frente al polideportivo de Gobela. El juez ha decretado prisión provisional para el entrenador del Romo FC detenido por delitos contra la libertad sexual de menores.
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