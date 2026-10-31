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Concentración de repulsa en Gobela tras el envío a prisión del entrenador del Romo FC por delitos contra la libertad sexual

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Concentración de repulsa en Gobela tras el envío a prisión del entrenador del Romo FC por delitos contra la libertad sexual
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Elkarretaratzea Gobelan, Romo FCko entrenatzailea sexu askatasunaren aurkako delituengatik kartzelara bidali ondoren

EITB

Última actualización

El colectivo feminista del barrio de Romo, Itzubaltzetako Talde Feminista, ha realizado esta protesta frente al polideportivo de Gobela. El juez ha decretado prisión provisional para el entrenador del Romo FC detenido por delitos contra la libertad sexual de menores. 

Getxo Violencia machista Agresiones sexuales Sociedad

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