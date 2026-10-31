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Elkarretaratzea Gobelan, Romo FC klubeko entrenatzailea sexu-askatasunaren aurkako delituengatik kartzelara bidali ondoren
Getxoko Romo auzoko Itzubaltzetako Talde Feministak elkarretaratzea egin du Gobela kiroldegiaren aurrean. Epaileak 30 urteko gizona behin-behinean espetxeratzeko agindu du adingabeen sexu-askatasunaren aurkako delitu bat egotzita.
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