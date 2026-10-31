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Elkarretaratzea Gobelan, Romo FC klubeko entrenatzailea sexu-askatasunaren aurkako delituengatik kartzelara bidali ondoren

Iragarkia
Concentración de repulsa en Gobela tras el envío a prisión del entrenador del Romo FC por delitos contra la libertad sexual
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Getxoko Romo auzoko Itzubaltzetako Talde Feministak elkarretaratzea egin du Gobela kiroldegiaren aurrean. Epaileak  30 urteko gizona behin-behinean espetxeratzeko agindu du adingabeen sexu-askatasunaren aurkako delitu bat egotzita.

Getxo Indarkeria matxista Sexu erasoak Gizartea

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