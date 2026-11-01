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Extraen el gasoil del barco incendiado en Orio, que sigue semihundido

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Barco hundido en Orio
18:00 - 20:00
Orio, esta mañana. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Orion su hartu duen ontzitik atera dute gasolioa, eta erdi urpean dago oraindik

Última actualización

Operarios contratados por el armador realizan las tareas de extracción de gasoil del barco incendiado el pasado 24 de septiembre, que sigue más de un mes después semihundido en el muelle de Orio en el que se quemó.

Orio Sociedad

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