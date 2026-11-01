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Extraen el gasoil del barco incendiado en Orio, que sigue semihundido
Operarios contratados por el armador realizan las tareas de extracción de gasoil del barco incendiado el pasado 24 de septiembre, que sigue más de un mes después semihundido en el muelle de Orio en el que se quemó.
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