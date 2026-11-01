¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
El director de juventud del Gobierno Vasco cree que las posturas más radicalizadas son una minoría
La juventud vasca en su mayoría no apoya los comportamientos violentos registrados la pasada semana en Bilbao, con destrozos en mobiliario y bienes privados. Entrevistado Crónica de Euskadi fin de semana, el director de Juventud del Gobierno Vasco, Adrian Lopez Sarachaga, no ha escondido la preocupación por el efecto que la polarización política y social puede tener en los jóvenes, aunque han indicado que las posturas más radicalizadas son una minoría.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
El Gobierno español aprobará el martes ayudas para las víctimas del accidente de Urda
EN DIRECTO
Hace min.
Renfe plantea limitar a 40 km/h la circulación cuando falla parcialmente el sistema LZB
EN DIRECTO
Hace min.
Europa empieza a cobrar una tasa de dos euros a los paquetes de fuera de la UE
EN DIRECTO
Hace min.
Los comercios de las capitales vascas retiran los paneles de protección tras una noche sin incidentes
EN DIRECTO
Hace min.
Se elevan a más de 2200 los identificados en el centro de Barcelona por la convocatoria de Blocus
EN DIRECTO
Hace min.
Identificadas 56 de las 69 víctimas mortales del accidente de Urda
EN DIRECTO
Hace min.
17 detenidos tras el tercer sábado de manifestación en Baiona para protestar por el encarecimiento de la vida
EN DIRECTO
Hace min.
La mayoría de los acampados de Sol comienza a abandonar la plaza para trasladar el movimiento "a los barrios"
EN DIRECTO
Hace min.
Sin incidentes en las capitales vascas pese a las amenazas contra comercios y mobiliario urbano
Cargar más