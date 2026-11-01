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El director de juventud del Gobierno Vasco cree que las posturas más radicalizadas son una minoría

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Adrian Lopez Sarachaga
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzako Gazteria zuzendariak uste du jarrera erradikalizatuak gutxiengoa direla

EITB

Última actualización

La juventud vasca en su mayoría no apoya los comportamientos violentos registrados la pasada semana en Bilbao, con destrozos en mobiliario y bienes privados. Entrevistado Crónica de Euskadi fin de semana, el director de Juventud del Gobierno Vasco, Adrian Lopez Sarachaga, no ha escondido la preocupación por el efecto que la polarización política y social puede tener en los jóvenes, aunque han indicado que las posturas más radicalizadas son una minoría.

Manifestaciones Gobierno Vasco Sociedad

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