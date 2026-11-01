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Los comercios de las capitales vascas retiran los paneles de protección tras una noche sin incidentes

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BILBAO, 30/10/2026.- Operarios instalan unas mamparas de madera para proteger los escaparates de un centro comercial en Bilbao, donde mañana sábado esta convocada una manifestación por Aske (Jardun), disidentes de la izquierda abertzale, en el centro de Bilbao, para protestar por la detención de dos de sus miembros el pasado 26 de septiembre acusados de un presunto delito de terrorismo. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal hiriburuetako saltokiek egurrezko oholak kendu dituzte, gaua istilurik gabe igaro ondoren

EITB

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Este domingo han comenzado a retirar los paneles de protección que habían instalado ante la convocatoria de Blocus. Tras una noche que ha transcurrido sin incidentes, los establecimientos recuperan poco a poco la normalidad.

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