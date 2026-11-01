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Los comercios de las capitales vascas retiran los paneles de protección tras una noche sin incidentes
Este domingo han comenzado a retirar los paneles de protección que habían instalado ante la convocatoria de Blocus. Tras una noche que ha transcurrido sin incidentes, los establecimientos recuperan poco a poco la normalidad.
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