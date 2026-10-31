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Sin incidentes en las capitales vascas pese a las amenazas contra comercios y mobiliario urbano

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BILBAO (PAÍS VASCO), 31/10/2026.- Patrullas de la Ertzaintza vigilando la seguridad durante la manifestación este sábado en Bilbao convocada por Aske, colectivo integrado en Jardun, una plataforma que reniega del final de ETA y aglutina a disidentes de la izquierda abertzale. EFE/Javier Zorrilla
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Comerciantes y hosteleros han vivido una tarde tensa, pero finalmente no se han registrado incidentes. La Ertzaintza y las policías locales están "vigilantes y coordinadas" para hacer un seguimiento de la situación.

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