1 de noviembre
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Los cementerios vascos registran una gran afluencia de visitantes en el Día de Todos los Santos

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Polloeko hilerria
18:00 - 20:00
Cementerio de Polloe. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Euskal hilerrietan bisitari ugari izan dira Santu Guztien Egunean

Última actualización

Aunque la tradición de visitar los cementerios cada 1 de noviembre ha ido perdiendo fuerza con el paso de los años y las costumbres han cambiado, todavía son muchas las familias que mantienen viva esta cita con el recuerdo. Flores, pequeños gestos de cariño y momentos de recogimiento sirven para homenajear a sus seres queridos fallecidos y mantener vivo su recuerdo. Para muchos, sigue siendo una jornada especial en la que compartir recuerdos y rendir homenaje a quienes ya no están.

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