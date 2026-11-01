Renfe plantea limitar a 40 km/h la circulación cuando falla parcialmente el sistema LZB

Renfe trabaja en un documento de instrucciones para sus maquinistas en el que incluirá nuevas medidas destinadas a reforzar la seguridad, según han avanzado El País y la Cadena Ser y han confirmado fuentes de la compañía.

Por el momento, Renfe no desvela el contenido de estas nuevas instrucciones, que están en elaboración y por lo tanto no constituyen un documento definitivo, pero el sindicato de maquinistas Semaf apunta que va en la línea de la petición que hicieron a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) de impedir circular a marcha normal cuando cae el sistema LZB.

De hecho, las nuevas consignas en las que estaría trabajando Renfe establecen que ante un bloqueo parcial del sistema LZB, como el que se produjo antes del accidente de Toledo, la reanudación de la marcha se realice siempre con velocidad 'a la vista', es decir, a no más de 40 kilómetros hora.

De acuerdo con esas instrucciones, los maquinistas tendrían que confirmar con el centro de control de Adif que su cantón se encuentra vacío antes de empezar a circular e informar de que lo harán a velocidad reducida.

Semaf destaca que de esta manera Renfe habría tomado nota de la petición que hicieron a la AESF: que se impida circular con marcha normal cuando se produce una caída del sistema de seguridad de la red ERTMS o LZB y exista la posibilidad de que haya más de un tren en el mismo cantón.

En cualquier caso, el futuro documento de Renfe consistiría en una recomendación para su personal, ya que la regulación de la circulación ferroviaria corresponde a Adif.