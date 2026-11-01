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LZB sistemak partzialki huts egiten duenean zirkulazioa orduko 40 km-ra mugatzea proposatu du Renfek

Renferen dokumentua bertako langileentzako "gomendioa" izango litzateke, trenbide-zirkulazioa arautzea Adifi baitagokio. Oraingoz, jarraibide berri horien edukia prestatzen ari dira.

(Foto de ARCHIVO) Un tren de la línea AVE Madrid-Galicia a su paso por una zona quemada por los incendios, a 21 de agosto de 2025, en A Gudiña, Ourense, Galicia (España). Los trenes habituales en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia circulan desde hoy con normalidad en su horarios programados tras la suspensión durante 6 días del servicio por los incendios. Además de los trenes habituales Renfe ha reforzado la línea con dos trenes especiales. Carlos Castro / Europa Press 21/8/2025

Abiadura handiko tren bat. Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

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Renfe makinistentzako jarraibideen dokumentu bate prestatzen ari da, segurtasuna indartzeko neurriekin, El Pais-ek eta Cadena Ser-ek aurreratu eta konpainiako iturriek baieztatu dutenez.

Oraingoz, Renfek ez du jarraibide berri horien edukia zabaldu, zirriborroa lantzen ari baitira, baina Semaf makinisten sindikatuak adierazi du LZB sistemak huts egiten duenean ohiko martxan zirkulatzea eragozteko Trenbide Segurtasuneko Estatu Agentziari (AESF) egin zioten eskaeraren ildotik doala.

Testuinguru horretan, Renfe lantzen ariko litzatekeen kontsigna berrien arabera, LZB sistema partzialki blokeatzen bada, Toledoko istripuaren aurretik gertatu zen bezala, ibilbideari berriro ekiteko "begi-bistako abiadura" baliatu beharko litzateke beti, hau da, gehienez 40 kilometro orduko abiaduran.

Jarraibide horien arabera, makinistek Adifeko kontrol zentroarekin baieztatu beharko lukete beren kantoia hutsik dagoela zirkulatzen hasi aurretik, eta abiadura txikian egingo dutela jakinarazi.

Semafek nabarmendu du horrela Renfek kontuan hartuko zuela AESFri egin zioten eskaera: ERTMS edo LZB sareko segurtasun sistemak huts egiten duenean martxa normalarekin zirkulatzea galaraztea, kantoi berean tren bat baino gehiago egoteko aukera balego.

Nolanahi ere, Renferen etorkizuneko dokumentua langileentzako gomendioa izango litzateke, trenbideko zirkulazioa arautzea Adifi baitagokio.

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