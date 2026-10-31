Puerta del Soleko batzorde gehienak plazatik ateratzen hasi dira mugimendua "auzoetara" eramateko
Kanpaldiko ordezkariek jakitera eman dutenez, azaroaren 11rako deitutako etxebizitzarako eskubidearen aldeko greba orokorra prestatzea eta babestea izango da hurrengo lana.
Puerta del Solen etxebizitzarako eskubidearen aldeko kanpaldia hilabete baino gehiagoz antolatu duten batzorde gehienak desegin egin dira, eta kideek kokalekua uztea erabaki dute, euren jarduera "auzoetara" eramateko, Acampada 26S delakoaren ohar baten arabera.
Testuak dioenez, kanpaldia "auzoetara" lekualdatuko da, langile-klaseko gizarte-mugimendu bihurtzeko. Hemendik aurrera, azaroaren 11rako deitutako greba orokorra prestatzera eta babestera bideratuko dituzte lanak, El País egunkariak larunbat honetan jakitera eman duenez.
"Kanpaldiak helburu eta itxaropen izugarriak bete ditu, herriak esku-hartze politiko zuzenerako tresna asko dituela gogoraraziz", dio dokumentuak, eta mugimenduak bere eskubideen alde borrokatzen jarraituko duela gaineratzen du, "azaroaren 29ko hauteskundeen ondoren irteten dena eta Diputatuen Kongresuan dagoena dena delakoa izan ere".
Hala ere, batzorde guztiek ez dute plaza uztea erabaki, eta kanpaldiaren hasieratik zeuden bi batzordek bertan jarraituko dute .
Espainiako Gobernuak Madrilen duen Ordezkaritzak eskutitz bat bidali zien astelehenean Puerta del Soleko kanpaldiko solaskideei, eta, bertan, kanpaldia ezarri zenetik "arrazoizko denbora" igaro denez, ekimena amaitzera animatu zituen, protestaren baldintzak eta aldarrikapenak "aldatu" egin direla iritzita.
Gobernuko Ordezkaritzako iturriek baieztatu dutenez, Francisco Martinek dimisioa eman aurretik hartutako azken erabakietako bat izan zen hau.
Bestalde, Madrilgo Erkidegoak ostiral honetan iragarri duenez, Francisco Martín Espainiako Gobernuak Madrilen zuen ordezkariaren aurkako salaketa bat aurkeztu du Madrilgo Instantzia Auzitegian, prebarikazio administratiboko ustezko delituengatik, "Puerta del Solen ez jarduteagatik eta kanpaldia bertatik ez ateratzeagatik".