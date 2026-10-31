SEGURTASUNA
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Istilurik ez EAEko hiriburuetan, saltokien eta hiri-altzarien aurkako mehatxuak gorabehera

Iragarkia
BILBAO (PAÍS VASCO), 31/10/2026.- Patrullas de la Ertzaintza vigilando la seguridad durante la manifestación este sábado en Bilbao convocada por Aske, colectivo integrado en Jardun, una plataforma que reniega del final de ETA y aglutina a disidentes de la izquierda abertzale. EFE/Javier Zorrilla
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Merkatari eta ostalariek tentsio handiko arratsaldea izan dute, baina azkenean ez da istilurik izan. Ertzaintza eta udaltzainak "erne eta koordinatuta" daude egoeraren jarraipena egiteko.

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