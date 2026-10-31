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Istilurik ez EAEko hiriburuetan, saltokien eta hiri-altzarien aurkako mehatxuak gorabehera
Merkatari eta ostalariek tentsio handiko arratsaldea izan dute, baina azkenean ez da istilurik izan. Ertzaintza eta udaltzainak "erne eta koordinatuta" daude egoeraren jarraipena egiteko.
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