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Eusko Jaurlaritzako Gazteria zuzendariak uste du jarrera erradikalizatuak gutxiengoa direla

Iragarkia
Adrian Lopez Sarachaga
18:00 - 20:00

EITB

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Adrian Lopez Sarachaga Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Emantzipaziorako zuzendariaren ustez, Euskadiko gazte gehienek ez dituzte babesten joan den astean Bilbon izandako indarkeriazko jokabideak. Radio Euskadiko Crónica de Euskadi fin de semana saioan egin dioten elkarrizketan esan duenez, jarrera erradikalizatuak gutxiengoa dira.

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