Europak bi euroko tasa ezarri die EBtik kanpo erositako paketeei
Online erosketei aduana kontrolak indartzea du helburu, eta Shein edo Temu plataformetan egindako erosketei eragingo die, besteak beste. Gainkarga hau uztailaz geroztik indarrean dagoen hiru euroko tarifari gehitzen zaio, 150 eurotik beherako erosketetarako.
Europar Batasunetik (EB) kanpo Internet bidez erositako produktuei artikulu bakoitzeko bi euroko tasa ezartzen hasi da gaur, azaroak 1, Europa. Neurri hori, uztailaz geroztik indarrean dagoen hiru euroko tarifari gehitzen zaio, 150 eurotik beherako erosketetarako. Online erosketei aduana kontrolak indartzea du helburu, eta Shein edo Temu plataformetan egindako erosketei eragingo die, besteak beste.
Udan ezarritako karguaren aldean, zeinak balio txikiko salgaientzako aduana-eskubideen salbuespenari amaiera eman zion, tasa berri hau nazio-administrazioen gastuak konpentsatzera bideratzen da, bidalketen izapidetze eta gainbegiraketagatik, deklaratutako datuen egiaztapenetik hasi eta arrisku-azterketak eta ikuskapen fisikoak arte, hala dagokionean.
Hala, hirugarren herrialdeetatik datorren merkataritza elektronikoaren hazkunde biziari erantzuten dio neurriak. Iaz, balio txikiko 5.900 milioi artikulu inguru sartu ziren EBn, 2022an baino lau aldiz gehiago, eta horien % 90 inguru Txinatik zetozen, Bruselaren datuen arabera.
Hazkunde horrek nabarmen handitu du aduanen lan-karga, eta zaildu egin du Europako segurtasun eta kontsumitzaile babes arauak urratzen dituzten produktuak antzematea, eta, gainera, kezka elikatu du EBn kokatutako enpresek komunitate-eremutik kanpoko saltzaileen aurrean duten lehia dela eta.
Kudeaketa-tasa berri honek ez du zerikusirik uztailaren 1etik indarrean dagoen bestearekin, eta, ondorioz, bereizita aplikatuko da hiru euroko aldi baterako tarifarekiko, balioa 150 eurotik gorakoa ez den bidalketetan inportatutako artikuluei ezartzen zaiena, EBk horrelako erosketak aduana eskubiderik ordaindu gabe sartzea ahalbidetzen zuen salbuespena indargabetu ondoren.
Azken kasu horretan, zenbatekoa produktu kategoriaren arabera kalkulatzen da, eta ez pakete osoaren arabera. Horrela, aduana sailkapen bereko hainbat artikulu dituen bidalketa bati hiru euroko kargu bakarra ezarri ahal zaio, eta kategori desberdinetako merkantziak biltzen dituen beste batek, berriz, zenbateko hori ordaindu beharko du horietako bakoitzeko.
Aldi baterako sistema hau 2028ko uztailera arte mantenduko da, orduan merkataritza elektronikorako aduana datuen Europako plataforma berria martxan jartzea aurreikusten baita, karga finkoaren ordez merkantzia bakoitzari dagozkion muga zerga arruntak ezartzeko.